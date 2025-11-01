Гвардейцы-разведчики зачистили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 64 0

Военнослужащие подразделения работают на днепропетровском направлении.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Гвардейцы-разведчики группировки войск «Восток» провели успешную зачистку опорного пункта Вооруженные сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе штурма украинские силы оказывали сопротивление, однако были подавлены точным огнем и скоординированными действиями штурмовых групп. Отмечается, что противник активно использовал ударные беспилотники.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ

Тема:
Спецоперация
31 окт
Бойцы «Востока» освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
31 окт
ЗРК «Бук-М3» сбил реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
31 окт
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский опорный пункт. Лучшее видео из зоны СВО
30 окт
Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ
30 окт
Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
30 окт
РСЗО «Град» уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 окт
«Тюльпан» разгромил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
29 окт
Баллистические ракеты «Сармат» скоро встанут на боевое дежурство
29 окт
Прямая атака США: почему передача Tomahawk Киеву может привести к ядерной войне
29 окт
Беспилотники ВСУ повредили предприятие в Брянской области
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Ученые нашли на дне океана 30 тысяч необычных видов существ
10:34
Отец разрешил покататься: подросток насмерть сбил бабушку с тремя внуками
10:19
Изменился ли режим сна? Десять вопросов для самодиагностики болезни Альцгеймера
10:09
Сын пропавших в красноярской тайге Усольцевых раскрыл правду под гипнозом
10:00
Гвардейцы-разведчики зачистили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:49
Лариса Долина: «Песня „Погода в доме“ могла бы войти в школьную программу»

Сейчас читают

«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
Дмитриевская родительская суббота 1 ноября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео