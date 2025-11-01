Гвардейцы-разведчики группировки войск «Восток» провели успешную зачистку опорного пункта Вооруженные сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе штурма украинские силы оказывали сопротивление, однако были подавлены точным огнем и скоординированными действиями штурмовых групп. Отмечается, что противник активно использовал ударные беспилотники.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ