Гвардейцы-разведчики зачистили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие подразделения работают на днепропетровском направлении.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Гвардейцы-разведчики группировки войск «Восток» провели успешную зачистку опорного пункта Вооруженные сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе штурма украинские силы оказывали сопротивление, однако были подавлены точным огнем и скоординированными действиями штурмовых групп. Отмечается, что противник активно использовал ударные беспилотники.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
