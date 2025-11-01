Сын пропавших в красноярской тайге Усольцевых раскрыл правду под гипнозом

Старший сын пропавших в тайге Красноярского края Ирины и Сергея Усольцевых, Данил Баталов, в эфире федерального телеканала согласился пройти сеанс гипноза, чтобы доказать свою невиновность и прояснить, что ему известно о судьбе родных. Психолог и гипнолог Николай Захарченко заявил, что молодой человек без колебаний согласился на эксперимент.

«Данил молодец. Я предложил ему погрузиться в трансовое состояние и пообщаться на эту тему. Никаких сомнений. Он сразу согласился», — сказал специалист, добавив, что обычно те, кто что-то скрывает, от гипноза отказываются. По его словам, поведение Данила указывает на искренность и отсутствие сведений о судьбе семьи.

Под гипнозом сын подтвердил главное — он не знает, где находятся его родители и младшая сестра.

«Внутри себя я чувствую, что они живы. Ну нет внутри чувства, что „все“. Я не знаю, что произошло. Если они сбежали, если такое случилось — бог с ним. Главное, чтобы они были живы!» — сказал Данил в состоянии транса.

Перед этим на телепрограмме между экспертами разгорелась «битва профайлеров». Один из специалистов по невербальному поведению, Александр Петров, обвинил Данила в скрытности, утверждая, что тот знает больше, чем говорит. Однако психолог НМИЦ им. Сербского Сергей Федоровский не согласился с этим выводом. Он пояснил, что сдержанная реакция Баталова может быть следствием стресса и общественного давления, а не вины.

В эфире также прозвучала версия, что отчим Данила, Сергей Усольцев, был человеком «специальной подготовки» и умел выживать в тайге. Захарченко отметил, что глава семьи мог сознательно уйти в автономное существование. Однако родственники утверждают обратное: Сергей был скорее «гламурным путешественником», больше занимавшимся организацией походов, чем их проведением.

Данил объяснил свое внешнее спокойствие просто: с детства занимался экстремальными видами спорта и умеет держать эмоции под контролем.

«Я живу с бабушкой. Если я сейчас проявлю эмоции, это сильнее ударит по ней. Я понимаю, что если я дрогну — дрогнут все», — признался он.

Несмотря на прошедшие недели и сотни обращений от людей, утверждавших, что видели Усольцевых, ни одно сообщение не подтвердилось. По данным Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, основной версией по-прежнему остается несчастный случай. Но даже после гипноза тайга не раскрыла своей тайны — где же исчезнувшая семья, до сих пор неизвестно.

