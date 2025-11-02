«Не останется людей»: депутат Рады о том, что ждет Украину при Зеленском
Киев подошел к краю человеческого ресурса.
Фото: Reuters/Alina Smutko
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Депутат Рады Дмитрук: суд или тюрьмы лучше, чем верная смерть на фронте
Украина в конфликте с Россией подошла к краю человеческого ресурса. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
По словам нардепа, война близится к концу, «но не политическому, а человеческому». Скоро на Украине просто не останется людей, которых можно отправить на фронт. Такие мысли Дмитрук высказал, комментируя статью The Telegraph о демографических проблемах Незалежной.
«Меры принуждения перестают работать, а страх потерял силу. Люди больше не боятся суда или тюрьмы, потому что это лучше, чем верная смерть на фронте», — написал депутат в Telegram-канале.
На Украине остались лишь мужчины тех категорий, которые при любых обстоятельствах не пойдут воевать. К подобному исходу привели амбиции главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения, действующих по формуле «до последнего украинца», подчеркнул Дмитрук.
Ранее 5-tv.ru писал, что в феврале 2026 года на Украине могут закончиться деньги.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 нояб
- Пророссийские хакеры получили информацию о чиновниках офиса Зеленского
- 1 нояб
- «Гиацинт-С» уничтожил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 нояб
- Гвардейцы-разведчики зачистили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 окт
- Бойцы «Востока» освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
- 31 окт
- ЗРК «Бук-М3» сбил реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 окт
- Гаубица «Д-30» разгромила вражеский опорный пункт. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 окт
- Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ
- 30 окт
- Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
- 30 окт
- РСЗО «Град» уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 окт
- «Тюльпан» разгромил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
100%
Нашли ошибку?