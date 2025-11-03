Средства ПВО России за ночь уничтожили 64 беспилотника украинских боевиков

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 161 0

Большинство дронов сбили над Ростовской и Саратовской областями.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 3 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 64 украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами страны. Об этом 3 ноября сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно сообщению ведомства, атака длилась с 23:00 по московскому времени 2 ноября до 7:00 по московскому времени 3 ноября. В Ростовской и Саратовской областях было сбито наибольшее количество дронов — по 29 штук в каждой. Еще четыре беспилотника были уничтожены над Волгоградской областью, по одному над Белгородской областью и Ставропольским краем.

2 ноября стало известно, что за неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» в Донецкой Народной Республике успешно нейтрализовала 366 попыток атак украинских беспилотников. Большинство из них были зафиксированы над Донецком, Макеевкой и Горловкой. Все цели были обезврежены, при этом гражданская инфраструктура не пострадала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

