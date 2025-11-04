Завод в Стерлитамаке подвергся террористической атаке двух БПЛА
По словам главы Башкортостана, беспилотники атаковали промышленный комплекс.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Взрыв в цехе водоочистки Стерлитамакского нефтехимического завода произошел в результате террористической атаки с применением двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
В своем Telegram-канале он отметил, что промышленный комплекс Стерлитамака подвергся атаке двумя дронами. По словам Хабирова, силы Минобороны России и службы безопасности предприятий оперативно среагировали на угрозу и сбили оба беспилотника.
Обломки дронов упали в промзоне рядом со вспомогательным цехом. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, предприятие продолжает работу в штатном режиме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр города Стерлитамака Эмиль Шаймарданов сообщил о взрыве и частичном обрушении в цехе водоочистки предприятия. По предварительным данным, в момент инцидента на объекте находились пять сотрудников.
