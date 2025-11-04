Завод в Стерлитамаке подвергся террористической атаке двух БПЛА

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 37 0

По словам главы Башкортостана, беспилотники атаковали промышленный комплекс.

Как завод в Стерлитамаке подвергся террористической атаке

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Взрыв в цехе водоочистки Стерлитамакского нефтехимического завода произошел в результате террористической атаки с применением двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В своем Telegram-канале он отметил, что промышленный комплекс Стерлитамака подвергся атаке двумя дронами. По словам Хабирова, силы Минобороны России и службы безопасности предприятий оперативно среагировали на угрозу и сбили оба беспилотника.

Обломки дронов упали в промзоне рядом со вспомогательным цехом. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, предприятие продолжает работу в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр города Стерлитамака Эмиль Шаймарданов сообщил о взрыве и частичном обрушении в цехе водоочистки предприятия. По предварительным данным, в момент инцидента на объекте находились пять сотрудников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
