Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 40 дронов боевиков ВСУ над Россией

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Большинство беспилотников были перехвачены в небе над Воронежской, Ростовской и Курской областями.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 5 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь на 5 ноября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Украиной. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Министерство обороны сообщает, что в Воронежской области были нейтрализованы 11 беспилотных летательных аппаратов, в Ростовской области — восемь, а над Курской областью и Республикой Крым по шесть дронов были уничтожены в воздухе.

Силы ПВО нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью и по два аппарата над Белгородской и Орловской областями.

Ранее губернатор Владимирской области сообщил о недавней атаке украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в пригороде Владимира. Он подчеркнул, что системы жизнеобеспечения региона остались невредимыми.

Как сообщал 5-tv.ru, днем ранее, в ночь на 4 октября Средства ПВО РФ сбили 85 дронов ВСУ над регионами России.



