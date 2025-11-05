Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 40 дронов боевиков ВСУ над Россией

Большинство беспилотников были перехвачены в небе над Воронежской, Ростовской и Курской областями.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
В ночь на 5 ноября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Украиной. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Министерство обороны сообщает, что в Воронежской области были нейтрализованы 11 беспилотных летательных аппаратов, в Ростовской области — восемь, а над Курской областью и Республикой Крым по шесть дронов были уничтожены в воздухе.
Силы ПВО нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью и по два аппарата над Белгородской и Орловской областями.
Ранее губернатор Владимирской области сообщил о недавней атаке украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в пригороде Владимира. Он подчеркнул, что системы жизнеобеспечения региона остались невредимыми.
Как сообщал 5-tv.ru, днем ранее, в ночь на 4 октября Средства ПВО РФ сбили 85 дронов ВСУ над регионами России.
