В Красноярском крае высказали неожиданное предположение о пропаже Усольцевых
Жители региона считают, что таежный опыт главы семейства мог сыграть с ним злую шутку.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Сергей Усольцев мог отказаться от помощи из-за статуса опытного таежника
Жители Красноярского края предположили, что 64-летний Сергей Усольцев, пропавший вместе с женой и дочерью в тайге, мог отказаться от помощи, полагаясь на собственные навыки выживания. Об этом сообщает aif.ru.
По словам местных жителей, мужчина хорошо известен среди туристов и путешественников.
«Усольцев опытный таежник! Про него много где слышно в сфере туризма», — рассказала Елена.
Некоторые красноярцы вспомнили похожую историю, произошедшую в 2019 году с 67-летним Владимиром Шатыгиным. Тогда мужчина, также отличавшийся хорошей подготовкой и знанием местности, исчез в тех же лесах. Местные жители утверждают, что Шатыгин долгое время встречал туристов и охотников, но отказывался принимать их помощь.
«Ему предлагали помочь, но он говорил, что сам выйдет. Его встречали и местные жители, спустя две недели после пропажи случай был. Спустя месяц перестал выходить к людям. Так и не нашли, но у него была деменция», — отметил красноярец Владимир.
Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и пятилетняя Арина — исчезла 28 сентября во время прогулки в районе горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Несмотря на масштабные поиски, за более чем месяц следов семьи обнаружено не было.
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего: от нападения диких животных до несчастного случая. Приоритетной, по данным регионального СК, остается последняя версия.
