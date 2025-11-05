В Красноярском крае высказали неожиданное предположение о пропаже Усольцевых

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Жители региона считают, что таежный опыт главы семейства мог сыграть с ним злую шутку.

Неожиданная судьба семьи Усольцевых в красноярской тайге

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Сергей Усольцев мог отказаться от помощи из-за статуса опытного таежника

Жители Красноярского края предположили, что 64-летний Сергей Усольцев, пропавший вместе с женой и дочерью в тайге, мог отказаться от помощи, полагаясь на собственные навыки выживания. Об этом сообщает aif.ru.

По словам местных жителей, мужчина хорошо известен среди туристов и путешественников.

«Усольцев опытный таежник! Про него много где слышно в сфере туризма», — рассказала Елена.

Некоторые красноярцы вспомнили похожую историю, произошедшую в 2019 году с 67-летним Владимиром Шатыгиным. Тогда мужчина, также отличавшийся хорошей подготовкой и знанием местности, исчез в тех же лесах. Местные жители утверждают, что Шатыгин долгое время встречал туристов и охотников, но отказывался принимать их помощь.

«Ему предлагали помочь, но он говорил, что сам выйдет. Его встречали и местные жители, спустя две недели после пропажи случай был. Спустя месяц перестал выходить к людям. Так и не нашли, но у него была деменция», — отметил красноярец Владимир.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и пятилетняя Арина — исчезла 28 сентября во время прогулки в районе горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Несмотря на масштабные поиски, за более чем месяц следов семьи обнаружено не было.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего: от нападения диких животных до несчастного случая. Приоритетной, по данным регионального СК, остается последняя версия.

