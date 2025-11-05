Рябков: условия для встречи Путина и Трампа пока отсутствуют

Для переговоров не хватает организации и конкретики.
Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин
Организация встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не обеспечена. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Замглавы дипведомства отметил, что саммит на высшем уровне требует глубокой организационной работы и тщательной проработки деталей. На данный момент не обеспечены ни первое, ни второе. При этом компетентные ведомства ведут усиленную работу, обсуждаются конструктивные и содержательные моменты возможной встречи.
Основы, на которых будут проводиться переговоры, были заложены президентами в Анкоридже 15 августа 2025 года. Сейчас главное — обеспечить конкретику, подчеркнул Рябков.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу между Путиным и Трампом на саммите G20 в ЮАР. Финский лидер отметил, что к российско-американской встрече может присоединиться и глава киевского режима Владимир Зеленский.
Прошлый проект встречи был озвучен Дональдом Трампом 16 октября — планировалось провести саммит в Будапеште, однако уже 22 октября американский лидер заявил, что переговоров не будет.
