Комплекс личной крепости: Усольцев перед пропажей находился в состоянии сильного стресса

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 78 0

Психотерапевт охарактеризовал мужчину как стратегического лидера с чертами перфекционизма.

Детали исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Фото: Telegram/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края/nlizaalert24krsk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Профайлер Панкратов: Усольцев сильно стрессовал перед пропажей

Врач-психотерапевт и профайлер Руслан Панкратов, изучив видеозаписи пропавшей семьи Усольцевых, пришел к выводу, что 64-летний Сергей Усольцев испытывал сильный стресс перед исчезновением. Его слова приводит aif.ru.

На кадрах, по его наблюдениям, мужчина выглядел замкнутым и напряженным, тогда как его супруга Ирина чаще улыбалась.

Специалист отметил, что закрытые позы, прижатые руки, наклон головы и сдержанная мимика говорили о внутреннем напряжении и психологической обороне. По мнению Панкратова, подобное поведение характерно для людей, привыкших постоянно держать все под контролем из-за своей профессии.

Эксперт также описал Усольцева как человека с лидерскими качествами и склонностью к перфекционизму, требовательного к себе и окружающим, но способного проявлять теплоту в отношениях с близкими. Он предположил, что из-за этого внутреннего самообладания эмоции могли долго подавляться.

Сергей Усольцев, его 48-летняя жена и пятилетняя дочь пропали в конце сентября во время похода в районе горы Буратинка в Красноярском крае. После того как семья перестала выходить на связь, было возбуждено уголовное дело.

Рассматривались разные версии пропажи — от нападения животных до побега за границу. Волонтеры проверили охотничьи домики и туристические укрытия, однако следов семьи не обнаружили. Основной версией остается то, что супруги с ребенком могли заблудиться в тайге и погибнуть от холода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов
18:46
«Палата похожа на тюрьму»: 14-летняя девочка умерла в психиатрическом отделении

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году