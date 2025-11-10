Российские войска освободили населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Армия России сегодня ночью нанесла групповой удар, в том числе ракетами «Кинжал», по военным аэродромам и складам ВСУ, сообщило ведомство. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Также ВС РФ за сутки освободили 244 здания в Красноармейске ДНР. Российские средства ПВО сбили за сутки шесть реактивных снарядов системы HIMARS и 124 беспилотника самолетного типа ВСУ

Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 225 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

