«Я очень переживаю»: Ольга Бузова назвала свою самую большую боль
Певица пыталась похудеть к лету, но ничего не вышло. Уже на носу Новый год, а звезда все никак не может реализовать все свои планы. Что ей мешает?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Бузова пожаловалась на отсутствие режима
Певица и телеведущая Ольга Бузова нарасхват — она так много трудится, что не успевает заниматься собой и выглядеть так, как хочется, а не так, как получается. По мнению артистки, сказывается уже и возраст, и образ жизни, который она ведет, — занятость нон-стоп и ни минуты на отдых. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
«Не могу сбросить два килограмма лишних. Конкретно сейчас да (Это большая боль. — Прим. ред.), потому что очень много перелетов, и я хотела похудеть к лету, к лету не получилось», — пожаловалась Бузова.
На пороге уже стоит зима — время, когда многие расслабляются, согреваются сытными ужинами и набирают вес. А поющая ведущая все еще не сдается и надеется похудеть. Впрочем, едва ли она сможет посвятить собственной форме хоть какое-то время.
Знаменитость снова улетела на съемки, в ближайшем будущем в Москве не появится. И пока кипит работа над очередным проектом, и лишние два килограмма, и другие жизненные грузы придется таскать с собой. Но неужели так трудно заняться своим весом параллельно?
«Я очень переживаю, вот правда, искренне делюсь с вами, ничего не утаиваю: когда такой график в моем возрасте, когда тебе уже не 25 и не 30, реально все меняется. И нужен режим. Самая моя большая боль — что у меня нет режима. Не потому что я так хочу, а потому что профессия все равно сейчас в приоритете», — заявила певица.
Бузова часто твердит, что жизнью необходимо наслаждаться. И старается сама следовать этому совету, но периодически с головой погружается в дела и больше ничего не успевает. Начинаются съемки, подъемы в четыре утра, и любовь к себе приходится откладывать на потом. Один проект заканчивается, начинается следующий, а режим, который так важен для хорошего самочувствия и внешнего вида, не возвращается.
Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова объяснила, почему мужчинам трудно строить с ней отношения.
