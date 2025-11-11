«Я очень переживаю»: Ольга Бузова назвала свою самую большую боль

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 2 488 0

Певица пыталась похудеть к лету, но ничего не вышло. Уже на носу Новый год, а звезда все никак не может реализовать все свои планы. Что ей мешает?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Бузова пожаловалась на отсутствие режима

Певица и телеведущая Ольга Бузова нарасхват — она так много трудится, что не успевает заниматься собой и выглядеть так, как хочется, а не так, как получается. По мнению артистки, сказывается уже и возраст, и образ жизни, который она ведет, — занятость нон-стоп и ни минуты на отдых. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

«Не могу сбросить два килограмма лишних. Конкретно сейчас да (Это большая боль. — Прим. ред.), потому что очень много перелетов, и я хотела похудеть к лету, к лету не получилось», — пожаловалась Бузова.

На пороге уже стоит зима — время, когда многие расслабляются, согреваются сытными ужинами и набирают вес. А поющая ведущая все еще не сдается и надеется похудеть. Впрочем, едва ли она сможет посвятить собственной форме хоть какое-то время.

Знаменитость снова улетела на съемки, в ближайшем будущем в Москве не появится. И пока кипит работа над очередным проектом, и лишние два килограмма, и другие жизненные грузы придется таскать с собой. Но неужели так трудно заняться своим весом параллельно?

«Я очень переживаю, вот правда, искренне делюсь с вами, ничего не утаиваю: когда такой график в моем возрасте, когда тебе уже не 25 и не 30, реально все меняется. И нужен режим. Самая моя большая боль — что у меня нет режима. Не потому что я так хочу, а потому что профессия все равно сейчас в приоритете», — заявила певица.

Бузова часто твердит, что жизнью необходимо наслаждаться. И старается сама следовать этому совету, но периодически с головой погружается в дела и больше ничего не успевает. Начинаются съемки, подъемы в четыре утра, и любовь к себе приходится откладывать на потом. Один проект заканчивается, начинается следующий, а режим, который так важен для хорошего самочувствия и внешнего вида, не возвращается.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова объяснила, почему мужчинам трудно строить с ней отношения.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
11 нояб
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
8 нояб
Каблуки или жизнь: что такое Халюс вальгус и почему его так боится Ольга Бузова
7 нояб
«В каждом есть Ольга Бузова»: певица заявила, что нужна этому миру
6 нояб
Певица и блогер Вита Чиковани занимается любовью под песни Бузовой
4 нояб
Лайки превратились в слезы: кто и зачем взламывает аккаунты звезд
23 окт
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
23 окт
«Готовы с Ольгой пить коньяк»: Губерниев и Бузова записали совместную песню
23 окт
«В душу нагадили!» — Ольга Бузова о ситуации со взломом ее аккаунта мошенниками
23 окт
«Через 15-20 лет все будут говорить только обо мне»: Бузова верит в свою музыку
23 окт
Ольга Бузова честно рассказала, от чего страдали все ее мужчины
+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.01
-0.22 93.93
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место для нового ребенка
11:10
Главная распродажа года: как маркетологи заставляют покупать то, что нам не нужно
11:01
«Отлично чувствую!» — Анна Пересильд ответила на критику своего актерского таланта
10:53
Сиюминутная выгода: как в России борются с теневой занятостью
10:45
Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Египта
10:45
«Основная преграда»: посол РФ Алипов назвал условие завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году