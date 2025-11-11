В Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Также в аэропорту Саратова введен план «Ковер» с целью обеспечения безопасности полетов.

Атака беспилотников ВСУ по Саратовской области 11 ноября

Фото: © РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Саратовской области. Об этом 11 ноября сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что ущерба на этот раз избежать не удалось. В результате атаки украинских дронов были зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

По словам Бусаргина, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Сообщение главы региона поступило в 02:56 часов по московскому времени. За час до этого выходили предупреждения об опасности БПЛА над регионом, а также введении плана «Ковер» в аэропорту Саратова с целью обеспечения безопасности полетов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ночь с 9 на 10 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) над регионами РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

