Аномальное тепло отступает: синоптики озвучили точный прогноз для Москвы

В Москву приближаются первые заморозки и снег

В Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидается понижение температуры и возможные осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщили ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец и руководитель прогностического центра Александр Шувалов во время беседы с aif.ru.

Утром во вторник, 11 ноября, температура воздуха в Москве составила около +4 °C. Небо оставалось затянутым плотными облаками, осадков не наблюдалось, видимость превышала 10 километров. Ветер был слабым, отмечался штиль, влажность достигала 91%, атмосферное давление — около 748 миллиметров ртутного столба.

«В целом, все прогностические схемы и модели говорят об одном и том же. О том, что у нас период аномально теплой погоды закончился. Температуры порядка +10-11 °C уже больше не будут наблюдаться на этой неделе», — пояснил ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец.

В рабочие дни температура сохранится в диапазоне +5…+7 °C, однако к выходным воздух станет немного холоднее.

Руководитель прогностического центра Александр Шувалов уточнил, что во второй половине недели по территории Центрального федерального округа пройдет южный циклон.

«Он не очень активный, не очень быстро перемещается и будет давать в основном небольшие дожди», — отметил специалист.

По предварительным прогнозам, уже к выходным в Москве и области возможны первые отрицательные температуры и осадки в виде мокрого снега.

«В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье, скорее всего, проявятся первые отрицательные температуры, до минус 1- 2 °C ночью. И здесь уже осадки могут быть в виде мокрого снега. Его будет немного, то есть можно ожидать, что он припорошит землю несильно», — сообщили синоптики.

Специалисты также напомнили, что среднесуточная температура уже опустилась ниже +5 °С — порога, при котором рекомендуется переходить на зимние шины.

При этом метеорологи не исключают кратковременного возвращения теплой погоды в конце ноября.

«Есть такая вероятность в начале третьей декады. Такие признаки тоже есть, но вот что касается ближайших выходных и начала следующей недели, то там вероятность очень низких температур и снега достаточно велика», — уточнил эксперт.

