Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/ Стрингер
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили один беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал мэр столицы Сергей Собянин. О пострадавших в результате падения обломков и разрушениях градоначальник не сообщил.
В настоящее время на месте падения фрагментов беспилотника работают сотрудники экстренных служб.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ночь с 10 на 11 ноября технические средства Минобороны России уничтожили 37 беспилотников ВСУ. Дроны пытались атаковать восемь российских регионов. Больше всего украинских БПЛА было сбито над территорией Республики Крым. Также вражеские беспилотники осуществляли атаку на Саратовскую, Орловскую, Липецкую, Ростовскую, Брянскую, Воронежскую и Калужскую области.
Регионы России, в частности приграничье, регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Противник задействует не только БПЛА, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 1 нояб
- Российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь
- 30 окт
- Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
- 29 окт
- Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
- 27 окт
- Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Москвой
- 27 окт
- Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
- 25 окт
- Силы ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников ВСУ над Москвой
- 25 окт
- Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Москве
- 24 окт
- Средства ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ
- 23 окт
- Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве
- 23 сент
- Силы ПВО РФ уничтожили десятки украинских беспилотников над регионами за ночь
Читайте также
87%
Нашли ошибку?