Силы ПВО России за ночь уничтожили 37 беспилотников ВСУ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Противник попытался атаковать восемь регионов РФ.

Уничтоженные за ночь украинский беспилотники

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбил и 37 вражеских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Всего ВСУ попытались атаковать восемь регионов России. Больше всего беспилотников сбили над территорией Республики Крым — десять аппаратов. В небе над Саратовской областью перехватили восемь дронов, а над Орловской областью уничтожили семь БПЛА. По три беспилотника сбили над территорией Липецкой и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря. По одному дрону перехватили в Брянской, Воронежской и Калужской областях.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 нояб
В Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры
10 нояб
Силы ПВО России за ночь уничтожили 71 украинский дрон
8 нояб
Украинские БПЛА атаковали подстанцию в Вологодской области
8 нояб
Силы ПВО РФ уничтожили 79 украинских дронов над регионами страны
8 нояб
Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области
7 нояб
Силы ПВО России сбили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами
6 нояб
В Волгореченске детсады и школы закрыли после атаки дронов ВСУ
6 нояб
Силы ПВО России за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников
5 нояб
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 40 дронов боевиков ВСУ над Россией
4 нояб
Четыре дома в Нижегородской области повреждены из-за падения обломков БПЛА
+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.01
-0.22 93.93
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место для нового ребенка
11:10
Главная распродажа года: как маркетологи заставляют покупать то, что нам не нужно
11:01
«Отлично чувствую!» — Анна Пересильд ответила на критику своего актерского таланта
10:53
Сиюминутная выгода: как в России борются с теневой занятостью
10:45
Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Египта
10:45
«Основная преграда»: посол РФ Алипов назвал условие завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году