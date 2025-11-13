Следователи изъяли автомобиль пропавшей семьи Усольцевых как вещдок

Автомобиль, на котором семья Усольцевых отправилась в поход по Красноярскому краю, изъят следователями как вещественное доказательство. Об этом 13 ноября сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Автомобиль Skoda Kodiaq зарегистрирован на организацию, где работал Усольцев. Он признан вещественным доказательством и изъят, поскольку именно на нем семья Усольцевых поехала в турпоход», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В ведомстве уточнили, что транспортное средство будет использовано для проведения экспертиз, в том числе с целью получения генетических образцов, которые могут помочь в расследовании.

Семья Усольцевых исчезла 28 сентября во время похода к горе Буратинка, расположенной в Партизанском районе Красноярского края. Когда супруги перестали выходить на связь, родственники сообщили о пропаже в экстренные службы.

В поисковой операции приняли участие около 400 человек, включая спасателей, полицейских и волонтеров. За несколько недель они обследовали около 500 дорог и участков местности, однако найти пропавших не удалось. Из обнаруженных улик лишь отдельные следы позволили следствию выдвинуть версии произошедшего.

По основной версии СК, семья могла погибнуть в результате несчастного случая, произошедшего во время похода в труднодоступной местности.

