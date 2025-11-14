«Не забудем никогда»: работу саперов из КНДР в Курской области высоко оценили в Кремле

Работу саперов из КНДР в Курской области высоко оценили в Кремле

Помощь саперов из КНДР, которые очищают Курскую область от снарядов и мин НАТО, высоко оценили и в Кремле.

«Мы признательны и благодарны нашим друзьям из КНДР за самоотверженную героическую помощь. Мы никогда не забудем этой помощи. Работа эта продолжается, работа опасная, сложная. И, действительно, наши корейские друзья нам очень помогают. Мы это очень высоко ценим», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что после освобождения Курской области корейские солдаты ежедневно расчищают там гектары земли от неразорвавшихся мин и боеприпасов.

Военнослужащие КНДР участвовали в освобождении Курской области, а сейчас занимаются разминированием и очисткой от оставленных врагами минных полей и взрывоопасных предметов.

Без саперов из КНДР вряд ли бы была возможна сплошная очистка курской земли. Известные своим трудолюбием, они встают засветло и ложатся поздней ночью. Большую часть времени они в поле, где постоянно гремят взрывы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.