Ложится и тает: какая погода ждет москвичей на выходных

С понедельника в столице будет облачно с прояснениями.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Синоптик Вильфанд: около 30% месячной нормы снега выпадет в Москве в выходные
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в субботу в Москве ляжет временный снежный покров. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
По словам синоптика, на выходных в российской столице выпадет треть месячной нормы снега. Роман Вильфанд уточнил: в субботу днем температура воздуха будет варьироваться от -1 до +4 градусов.
«Фронт, который подойдет к Москве поздним вечером, принесет с собой сильные осадки. Начнутся они в виде небольшого дождя, но потом преимущественно пойдет мокрый снег», — пояснил специалист.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России, 15 ноября в Москве осадки в виде мокрого снега будут идти с утра и до полудня. Однако около 15:00 они прекратятся. Вместе с тем усилится рост давления.
В ночь на 16 ноября температура воздуха может опуститься до -6 градусов. В воскресенье днем на регион снова обрушатся осадки. Согласно данным Вильфанда, в понедельник жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями, столбики термометров поднимутся до +5 градусов, а образовавшийся за выходные снежный покров начнет таять.
