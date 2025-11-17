Кадры, от которых станет не по себе жителям Москвы и Петербурга. Их подобная непогода ждет совсем скоро. Сахалин накрыла метель и ураганный ветер с порывами до 35 метров в секунду. Видимость на дорогах на отдельных участках сразу же стала нулевой. На федеральных трассах приостановили движение автобусов. За последние сутки на юге острова выпало почти полторы месячной нормы осадков.

Желтый уровень опасности из-за ураганного ветра синоптики объявили для жителей столицы. Сегодня в Москву придут ледяной дождь и гололедица. А Петербург окажется под влиянием так называемой барической ложбины. Это явление характеризуется низким атмосферным давлением. Температура скачет от плюса к минусу. Ожидается мокрый снег. Тепла в Северной столице ждать уже не стоит.

Ранее 5-tv.ru писал, что гололед привел к хаосу на трассах в Подмосковье. На скользкой дороге многотонные грузовики ничего не смогли противопоставить законам физики. В итоге несколько легковушек превратились в груду металлолома.

