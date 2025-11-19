Военнослужащие расчетов зенитных установок ЗУ-23-2 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады группировки войск «Центр» уничтожили боевой тяжелый коптер украинских неонацистов на красноармейском направлении зоны специальной военной операции.

В ходе боевого дежурства расчеты зенитных установок ведут разведку и оперативно реагируют на выявленные угрозы. На счету зенитчиков сотни уничтоженных беспилотников различного типа. При обнаружении вражеских беспилотников зенитчики открывают по ним огонь из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23 мм, учитывая при этом высоту, дальность и тип цели, обеспечивая эффективную дальность огня до 2,5 километров.

Подразделения противовоздушной обороны обеспечивают круглосуточное дежурство и работают в режиме непрерывного взаимного прикрытия в единой системе постов воздушного наблюдения. Она организована так, чтобы минимизировать «мертвые зоны» и обеспечить оперативное обнаружение воздушных угроз на подходах к населенным пунктам и важным объектам.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

