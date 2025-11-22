В Самарской области в результате атаки беспилотника погибли два человека

Алексей Мокряков
Есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

Удар БПЛА по Сызрани — последние новости

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Атака беспилотников на регионы России

В Сызрани Самарской области в результате атаки БПЛА погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере MAX.

«Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои соболезнования родным и близким погибших. Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную», — уточнил губернатор области.

Федорищев добавил, что еще два человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала СВО. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на террористические атаки Киева. Цели удара достигнуты, все объекты были поражены. Были применены, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атака беспилотников на регионы России
