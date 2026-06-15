Около 100 квартир получили повреждения при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Орле

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 83 0

Украинский беспилотник был начинен поражающими элементами.

Последствия удара дрона по дому в Орле

Фото: МАХ/Губернатор Клычков/a_klychkov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Около 100 квартир и 40 автомобилей получили повреждения в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в Орле. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков на заседании правительства.

«Многие были задействованы в реагировании на произошедшую ситуацию — беспилотник ударил по жилому дому, один человек, к сожалению, погиб, девять человек пострадали. <…> Почти 100 квартир пострадало, 40 машин пострадало. Работа идет дальше по обследованию», — уточнил глава региона.

Также он поручил руководству города с особым вниманием отнестись к пострадавшим. Губернатор напомнил, что в области принята нормативная база по размеру компенсаций.

Атака на многоэтажный жилой дом произошла 14 июня. Известно, что дрон был начинен поражающими элементами. После случившегося людей поселили в пунктах временного размещения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ в Тульской области. Кроме того, в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский пострадали несколько частных жилых домов и коммерческих объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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