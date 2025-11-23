Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 75 украинских дронов над регионами России

Из них — 36 над акваторией Черного моря.
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 22 на 23 ноября уничтожили 75 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что атаке со стороны противника подверглись девять городов. Так, десять беспилотников было уничтожено в небе над Крымом, девять — над территорией Брянской области, семь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Краснодарского края, три — над Смоленской областью, по два — над Московским регионом и Белгородской областью, по одному — над Рязанской и Калужской областями.
Кроме того, 36 дронов ВСУ ПВО РФ сбили в акватории Черного моря.
Российские города регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Боевики киевского режима используют не только дроны, но и обстреливают приграничные регионы нашей страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотники ВСУ атаковали жилые дома в Волгограде.
