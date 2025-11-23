США обсуждают передачу Tomahawk Украине после заключения мирной сделки

Американские чиновники рассматривают это как «гарантию безопасности».
Фото: www.globallookpress.com/US Navy
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вашингтон может передать Киеву Tomahawk после достижения мирного соглашения, рассматривая это как «гарантию безопасности». Об этом сообщает The Washington Post.
По словам источника издания, дипломатические представители США считают, что ключевым вопросом в предстоящих мирных переговорах остается «обеспечение безопасности Украины».
По их мнению, ввод европейских войск в Незалежную не является достаточной «силой сдерживания» для России. Вместо этого они считают адекватной альтернативой передачу ВСУ крылатых ракет, обладающих высокой дальностью полета и представляющих прямую угрозу для регионов РФ, причем не только приграничных.
Сторонники этой версии верят в «благоразумие» киевского режима и считают, что Украина не станет использовать эти меры без причины лишь потому, что в этом случае лишится поддержки США и Европы.
Ранее 5-tv.ru писал, что передача Киеву ракет Tomahawk может радикальным образом повлиять на ход украинского конфликта, приведя к ядерной эскалации.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 23 нояб
- Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
- 23 нояб
- ВС РФ освободили Петровское в ДНР, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области
- 23 нояб
- Разведка сверху, штурм снизу: российские подразделения берут новые рубежи под Красноармейском
- 23 нояб
- Крупные успехи: ВС РФ за неделю освободили 16 населенных пунктов
- 22 нояб
- ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
- 22 нояб
- «Оса-АКМ» сбила кипрский беспилотник ВСУ H10 Poseidon. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 нояб
- Су-25 разгромили пункт запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 нояб
- Орбан: реакция на мирный план США покажет, состоится ли саммит в Будапеште
- 21 нояб
- ВС РФ освободили населенный пункт Радостное в Днепропетровской области
- 21 нояб
- СБУ давала четкие инструкции пытавшемуся взорвать ж/д пути на Кубани террористу
Читайте также
93%
Нашли ошибку?