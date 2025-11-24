Атака дронов на Москву продолжается более пяти часов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

На подлете были сбиты десять БПЛА.

Атака дронов на Москву — что известно

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Атака беспилотных летательных аппаратов на Москву продолжается уже около пяти часов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его данным, на подлете были сбиты десять дронов.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.

В Telegram-канале мэра последовательно публиковались сообщения о сбитых дронах, при этом на всех участках падения обломков ведутся работы по предотвращению возможных инцидентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воронежской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов пострадали четыре частных дома.

С начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года, приграничные регионы страны регулярно подвергаются ударам со стороны вооруженных сил Украины. При этом противник использует как беспилотные аппараты, так и ракетное вооружение для обстрела населенных пунктов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

10:28
Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге
10:27
Сотрудники ФСБ пресекли теракт на территории храма в Калининградской области
10:13
«Как наркотик»: Охлобыстин о детях и внуках
9:58
«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей
9:41
Трамп «помиловал» двух индеек — Курлыка и Вихлюн избежали духовки
9:28
Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ «руками украинцев»

