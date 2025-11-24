Атака дронов на Москву продолжается более пяти часов

На подлете были сбиты десять БПЛА.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Атака беспилотных летательных аппаратов на Москву продолжается уже около пяти часов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его данным, на подлете были сбиты десять дронов.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.
В Telegram-канале мэра последовательно публиковались сообщения о сбитых дронах, при этом на всех участках падения обломков ведутся работы по предотвращению возможных инцидентов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воронежской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов пострадали четыре частных дома.
С начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года, приграничные регионы страны регулярно подвергаются ударам со стороны вооруженных сил Украины. При этом противник использует как беспилотные аппараты, так и ракетное вооружение для обстрела населенных пунктов.
