Силы ПВО за шесть часов уничтожили 40 БПЛА над регионами России

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 113 0

Большинство дронов было сбито над территорией Московского региона.

Над какими регионами РФ уничтожены дроны ВСУ за шесть часов

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, в промежутке с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали 40 украинских беспилотников.

Уточняется, что 14 дронов было сбито над территорией Московского региона. Также десять БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и девять над акваторией Черного моря. По три дрона было сбито над Брянской и Калужской областями и еще один над территорией Курской области.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что атака дронов на Москву продолжается более пяти часов.

Тема:
Курская область
