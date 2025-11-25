За ночь силы ПВО России сбили 249 украинских беспилотников

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 148 0

ВСУ попыталась атаковать семь регионов РФ.

Сколько дронов сбили над Россией за ночь 25 ноября 2025

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь над территорией России силы ПВО РФ сбили 249 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 24 ноября до 7:00 25 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Всего ВСУ попытались нанести удары по семи регионам России. Больше всего дронов перехватили в небе над Краснодарским краем — 76 аппаратов. Над территорией Республики Крым сбили 23 дрона. А над Ростовской областью уничтожили 16 БПЛА, над Брянской — семь беспилотников и над Курской — четыре аппарата. Еще два дрона перехватили в Белгородской области и один БПЛА — в Липецкой.

Кроме того, 116 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря и четыре дрона над Азовским.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что один человек пострадал после падения обломков БПЛА на дом в Новороссийске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атака беспилотников на регионы России
