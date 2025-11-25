Один человек пострадал после падения обломков БПЛА на дом в Новороссийске
Накануне губернатор региона Андрей Кравченко предупредил об отражении атаки дронов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Мужчина получил осколочное ранение после падения обломков беспилотных летательных аппаратов ВСУ на частный дом в Новороссийске. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.
В публикации отмечается, что пострадавшего госпитализировали, специалисты оказывают ему необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.
Также обломки дрона попали в еще один многоквартирный дом в Новороссийске. По словам губернатора региона Андрея Кравченко, пострадавших нет. На базе школы № 29 будет развернут пункт временного размещения.
Ранее в городе после атаки БПЛА пострадал многоэтажный дом. По предварительной информации, ущерб достался одной угловой квартире на верхнем этаже. В результате инцидента в квартире выбило окна, а осколками были задеты стоящие рядом с домом автомобили. Информации о пострадавших не было.
Накануне глава региона предупредил жителей об отражении атаки украинских беспилотников и призвал соблюдать меры безопасности.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ПВО перехватили и ликвидировали 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над регионами России.
