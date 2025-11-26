Су-34 ударил по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Задача выполнена, экипаж благополучно вернулся на базу.
Российский Су-34 уничтожил боевиков ВСУ
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и месту запуска БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
