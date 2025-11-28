В Новороссийске более 220 квартир повреждены из-за атаки украинских беспилотников

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 64 0

На местах происшествия проводит проверку комиссия в составе 13 сотрудников.

Какие повреждения в Новороссийске получили дома от атак ВСУ

Фото: Telegram/Андрей Кравченко/kravchenko_glava_nvrsk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Новороссийске более 220 квартир повреждены от атаки украинских беспилотников

Более 220 квартир и практически 50 частных домов получили повреждения от атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новороссийске. Об этом написал мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

При этом глава города пояснил, что это лишь промежуточные итоги. На местах происшествия проводит проверку комиссия в составе 13 сотрудников. Она осматривает пострадавшие объекты каждый день, чтобы установить факт утраты имущества первой необходимости. Помимо этого, производятся замеры окон для проведения последующего застекления.

«На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда, в которых проживает 701 человек», — отметил Кравченко.

Всего, по словам мэра, разрушения зафиксированы в 34 многоквартирных домах, в 227 квартирах и в 48 частных домовладениях. Ущерб получили по большей части фасады зданий, балконы, стеклопакеты и внутренняя отделка жилых комнат.

В настоящее время все дома подключены к коммуникациям. Эксперты проводят работы по восстановлению. В этом помощь оказывают бизнесмены региона.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО уничтожили свыше 1,6 тысяч украинских беспилотников за неделю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
28 нояб
Силы ПВО уничтожили свыше 1,6 тысяч украинских беспилотников за неделю
28 нояб
Силы ПВО России за ночь уничтожили 136 украинских дронов над регионами РФ 
27 нояб
В Херсонской области свыше 71 тысячи жителей остались без света из-за атак ВСУ
27 нояб
Силы ПВО за ночь сбили 118 дронов ВСУ над регионами России
26 нояб
Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ за три часа
26 нояб
Силы ПВО за четыре часа уничтожили 12 украинских беспилотников
26 нояб
Российские силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника за ночь
25 нояб
Силы ПВО за десять часов сбили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ 
25 нояб
Два человека пострадали из-за атаки дронов в Белгородской области
25 нояб
За ночь силы ПВО России сбили 249 украинских беспилотников
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

18:30
Британец убил 87-летнего пенсионера ради кукурузных хлопьев и пирога
18:29
«Понимаю и восхищаюсь»: Зара рассказала о новом взгляде на судьбу своей матери
18:15
Мужчине с ожирением отказали в операции по снижению веса из-за СДВГ
18:10
The Telegraph сообщил о возможном шаге Трампа по признанию присоединенных регионов частью РФ
18:00
«Это отвратительно»: Меган Маркл получила прозвище из-за готовки праздничного блюда
17:52
Российско-венгерские переговоры завершились в Москве

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео