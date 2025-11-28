В Новороссийске более 220 квартир повреждены из-за атаки украинских беспилотников

На местах происшествия проводит проверку комиссия в составе 13 сотрудников.
Фото: Telegram/Андрей Кравченко/kravchenko_glava_nvrsk
В Новороссийске более 220 квартир повреждены от атаки украинских беспилотников
Более 220 квартир и практически 50 частных домов получили повреждения от атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новороссийске. Об этом написал мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
При этом глава города пояснил, что это лишь промежуточные итоги. На местах происшествия проводит проверку комиссия в составе 13 сотрудников. Она осматривает пострадавшие объекты каждый день, чтобы установить факт утраты имущества первой необходимости. Помимо этого, производятся замеры окон для проведения последующего застекления.
«На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда, в которых проживает 701 человек», — отметил Кравченко.
Всего, по словам мэра, разрушения зафиксированы в 34 многоквартирных домах, в 227 квартирах и в 48 частных домовладениях. Ущерб получили по большей части фасады зданий, балконы, стеклопакеты и внутренняя отделка жилых комнат.
В настоящее время все дома подключены к коммуникациям. Эксперты проводят работы по восстановлению. В этом помощь оказывают бизнесмены региона.
Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО уничтожили свыше 1,6 тысяч украинских беспилотников за неделю.
