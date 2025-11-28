Силы ПВО уничтожили свыше 1,6 тысяч украинских беспилотников за неделю

|
Мария Гоманюк
Большая интенсивность атак врага пришлась на ночь на 23 ноября.

Какое вооружение ВСУ уничтожили силы ПВО за неделю

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 1,6 тысячи вражеских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгавшихся в воздушное пространство страны, за последнюю неделю. Об этом писала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности „Нептун“ и 1664 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в сообщении ведомства.

Большая интенсивность атак врага пришлась на ночь на 23 ноября, когда ПВО ликвидировала 75 дронов. Помимо этого, Брянская область подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 12 раз за указанный период.

Также в источнике отметили, что ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ были уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и пара боевых машин реактивной системы залпового огня «Град» за минувшую неделю.

Российские регионы подвергаются атакам ВСУ с момента объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале военной спецоперации в феврале 2022 года. Сторонники киевского режима наносят удары как беспилотниками, так и ракетными системами.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО уничтожили более 500 украинских дронов над территорией РФ за неделю.

Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

