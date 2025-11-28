Силы ПВО уничтожили свыше 1,6 тысяч украинских беспилотников за неделю

Большая интенсивность атак врага пришлась на ночь на 23 ноября.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 1,6 тысячи вражеских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгавшихся в воздушное пространство страны, за последнюю неделю. Об этом писала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности „Нептун“ и 1664 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в сообщении ведомства.
Большая интенсивность атак врага пришлась на ночь на 23 ноября, когда ПВО ликвидировала 75 дронов. Помимо этого, Брянская область подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 12 раз за указанный период.
Также в источнике отметили, что ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ были уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и пара боевых машин реактивной системы залпового огня «Град» за минувшую неделю.
Российские регионы подвергаются атакам ВСУ с момента объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале военной спецоперации в феврале 2022 года. Сторонники киевского режима наносят удары как беспилотниками, так и ракетными системами.
Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО уничтожили более 500 украинских дронов над территорией РФ за неделю.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 нояб
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 136 украинских дронов над регионами РФ
- 27 нояб
- В Херсонской области свыше 71 тысячи жителей остались без света из-за атак ВСУ
- 27 нояб
- Силы ПВО за ночь сбили 118 дронов ВСУ над регионами России
- 26 нояб
- Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ за три часа
- 26 нояб
- Силы ПВО за четыре часа уничтожили 12 украинских беспилотников
- 26 нояб
- Российские силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника за ночь
- 25 нояб
- Силы ПВО за десять часов сбили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ
- 25 нояб
- Два человека пострадали из-за атаки дронов в Белгородской области
- 25 нояб
- За ночь силы ПВО России сбили 249 украинских беспилотников
- 25 нояб
- Еще два человека скончались в Таганроге после атаки украинских беспилотников
Читайте также
93%
Нашли ошибку?