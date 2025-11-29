Зима не спешит: почему в России затянулась осень

Зима не торопится на европейскую часть России. В ближайшие несколько дней ожидается теплая погода и отсутствие осадков, что не свойственно для периода конца ноября — начала декабря. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, это связано с переносом воздушных масс из Атлантики и из Средиземного моря, из-за чего наблюдаются высокие плюсовые температуры в конце ноября.

«Если смотреть на карту аномалий, то температура выше нормы на 4-8 градусов в СЗФО и ЦФО», — отметил Вильфанд.

Как отметил эксперт, значительное повышение температуры следует ожидать в Приволжском федеральном округе, а также на Урале. Так, например, в Екатеринбурге климатические характеристики будут на 8-10 градусов превышать норму.

При этом резкое повышение температуры и прохождение теплых фронтальных потоков в регионе создает множество неблагоприятных метеорологических условий.

Это касается Свердловской и южной части Тюменских областей. В этих регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега. Такая же участь может настигнуть Челябинскую область в ближайшую ночь.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, к Москве и Петербургу подбирается морозный декабрь, но сначала города охватит «последний всплеск тепла».

