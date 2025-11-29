Зима не спешит: почему в России затянулась осень

В некоторых регионах наблюдается повышенная температура воздуха.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Зима не торопится на европейскую часть России. В ближайшие несколько дней ожидается теплая погода и отсутствие осадков, что не свойственно для периода конца ноября — начала декабря. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, это связано с переносом воздушных масс из Атлантики и из Средиземного моря, из-за чего наблюдаются высокие плюсовые температуры в конце ноября.
«Если смотреть на карту аномалий, то температура выше нормы на 4-8 градусов в СЗФО и ЦФО», — отметил Вильфанд.
Как отметил эксперт, значительное повышение температуры следует ожидать в Приволжском федеральном округе, а также на Урале. Так, например, в Екатеринбурге климатические характеристики будут на 8-10 градусов превышать норму.
При этом резкое повышение температуры и прохождение теплых фронтальных потоков в регионе создает множество неблагоприятных метеорологических условий.
Это касается Свердловской и южной части Тюменских областей. В этих регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега. Такая же участь может настигнуть Челябинскую область в ближайшую ночь.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, к Москве и Петербургу подбирается морозный декабрь, но сначала города охватит «последний всплеск тепла».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 29 нояб
- Непривычный ноябрь? Какая погода ожидает москвичей 29 ноября
- 28 нояб
- Снова дождь? Какая погода ждет москвичей 29 и 30 ноября
- 27 нояб
- Укатился с горки: водитель автобуса в Новокузнецке спасла ребенка во время метели
- 27 нояб
- Могут представлять угрозу: на Марсе впервые зафиксировали молнии
- 27 нояб
- «Словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге наступят первые морозы
- 25 нояб
- «Погоду надо обожать»: синоптик Юрий Дормидонтов отмечает день рождения
- 25 нояб
- Снова слякоть? Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Москвы 25 ноября
- 24 нояб
- Ледяной дождь в Москве превратил дороги в каток
- 24 нояб
- Снегопады отменяются? Какая погода ждет москвичей 24 ноября
- 23 нояб
- Мороз крепчает: резкое похолодание прогнозируется сразу в трех округах России
Читайте также
93%
Нашли ошибку?