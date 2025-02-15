В Калужской области вспыхнул пожар на предприятии после падения беспилотника ВСУ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

На месте ЧП работают экстренные службы.

Губернатор Калужской области сообщил о пожаре на предприятии после падения БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Калужской области после падения украинского беспилотника произошел пожар на предприятии. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений», — написал он.

На место происшествия прибыли спасатели и оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Волгоградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в результате массированной атаки вражеских БПЛА. Возгорание на НПЗ случилось из-за падения на его территорию обломков дрона.

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Атака беспилотников на регионы России
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