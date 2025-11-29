Российские силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника за ночь

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 28 на 29 ноября перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Над Белгородской областью сбили 26 беспилотников, над Ростовской — 20, над Крымом — 19. Кроме того, по 11 БПЛА уничтожили над Рязанской областью и Краснодарским краем, также пять дронов поражены над Воронежской областью, четыре — над Липецкой и три — над Курской.

Еще по одному БПЛА ликвидировано над Астраханской и Волгоградской областями, над Республикой Калмыкия и над Азовским морем.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО России уничтожили 1,6 тысячи беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Регионы РФ подвергаются атакам ВСУ с момента объявления президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в феврале 2022 года. Украинские боевики наносят удары по российской территории как БПЛА, так и ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.