Российские силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника за ночь

БПЛА поразили над Ростовской, Белгородской, Воронежской и другими областями.
Фото: AP/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 28 на 29 ноября перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Над Белгородской областью сбили 26 беспилотников, над Ростовской — 20, над Крымом — 19. Кроме того, по 11 БПЛА уничтожили над Рязанской областью и Краснодарским краем, также пять дронов поражены над Воронежской областью, четыре — над Липецкой и три — над Курской.
Еще по одному БПЛА ликвидировано над Астраханской и Волгоградской областями, над Республикой Калмыкия и над Азовским морем.
Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО России уничтожили 1,6 тысячи беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Регионы РФ подвергаются атакам ВСУ с момента объявления президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в феврале 2022 года. Украинские боевики наносят удары по российской территории как БПЛА, так и ракетами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 нояб
- В Таганроге украинские БПЛА повредили частный дом и общежитие техникума
- 29 нояб
- На нефтезаводе в Краснодарском крае начался пожар после атаки украинских БПЛА
- 29 нояб
- В Таганроге начались восемь возгораний в результате атаки БПЛА
- 28 нояб
- В Новороссийске более 220 квартир повреждены из-за атаки украинских беспилотников
- 28 нояб
- Силы ПВО уничтожили свыше 1,6 тысяч украинских беспилотников за неделю
- 28 нояб
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 136 украинских дронов над регионами РФ
- 27 нояб
- В Херсонской области свыше 71 тысячи жителей остались без света из-за атак ВСУ
- 27 нояб
- Силы ПВО за ночь сбили 118 дронов ВСУ над регионами России
- 26 нояб
- Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ за три часа
- 26 нояб
- Силы ПВО за четыре часа уничтожили 12 украинских беспилотников
Читайте также
93%
Нашли ошибку?