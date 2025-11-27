«Точно пойдут дальше»: Путин рассказал о продвижении российских войск

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Населенные пункты Красноармейск и Димитров в ДНР полностью окружены

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Путин: Красноармейск и Димитров полностью окружены

Населенные пункты Красноармейск и Димитров в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью окружены. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Начнем с зоны ответственности нашей группировки „Центр“. Там основные мероприятия проходят где? На Красноармейском направлении и вокруг города Димитров. Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск», — говорит Путин.

Уже более 70% территории Красноармейска находится в руках российских бойцов. В этом районе Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют наиболее боеспособные части, отметил российский лидер. На юге Димитрова группировка противника отсечена.

Дальше будет Комсомольск — там уже идут бои. Также Путин сообщил о почти полном освобождении нашими войсками Волчанска. В Северске Вооруженные милы РФ заняли 1,7 тысяч зданий из восьми тысяч.

Как отметил президент РФ, группировка «Восток» активно продвигается по северу Запорожской области и уже подошли к Гуляйполю — важному населенному пункту с точки зрения логистики.

«Возьмут они (бойцы группировки „Восток“ — Прим. ред.) его сейчас в ближайшее время или нет, но они точно пойдут дальше», говорит Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что план США по Украине может стать основой будущих договоренностей. Однако некоторые вопросы носят принципиальный характер. Россия после переговоров американской и украинской делегаций в Женеве получила информацию о том, что все 28 пунктов плана нужно разделить на четыре отдельные части.

Тема:
Спецоперация
