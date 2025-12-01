Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Валерия Чекалина заявила, что не понимает суть предъявленного ей обвинения.

Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств

Фото: Белкин Алексей/ТАСС

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не признает вину по делу о выводе денег за рубеж и считает обвинение необоснованным. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из Гагаринского районного суда Москвы.

«Вину я не признаю также, как заявляла ранее», — сказала Лерчек, отметив, что предъявленные претензии ей непонятны.

По словам Чекалиной, платежи от продажи онлайн марафонов поступали не ей лично, а компании E-FITNESS FZCO, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта организация, как утверждает она, занималась вопросами проведения и реализации проектов.

Блогер пояснила, что ее участие ограничивалось подготовкой фото и видеоматериалов. Добавила, что данные операции находились под контролем налоговой службы, и по ним были произведены необходимые начисления.

Ранее портал 5-tv.ru информировал, что бывший муж Лерчек признал свою причастность к нарушению налогового законодательства. На судебном заседании Артем Чекалин заявил, что осознает допущенные ошибки и сожалеет о них. При этом он подчеркнул, что не согласен с обвинениями в выводе крупной суммы денег за рубеж, в том числе в Дубай.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
Бывший супруг блогера Лерчек признал вину в налоговом преступлении

