Бывший супруг блогера Лерчек признал вину в налоговом преступлении

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 45 0

Артем Чекалин заявил в суде о своем раскаянии, но отверг обвинения в выводе средств за рубеж.

Признал ли Артем Чекалин вину в налоговом преступлении

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, Артем Чекалин признал вину в совершении налогового преступления. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Гагаринского районного суда Москвы 1 декабря.

Выступая в суде, Чекалин заявил, что виновен в налоговом преступлении и раскаивается в содеянном, однако категорически не признал обвинения в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в Дубай.

Он также не согласился с формулировкой о совершении преступления организованной группой.

Адвокаты защиты ходатайствовали о возвращении в дело ряда документов, включая договор с индивидуальным предпринимателем. По их утверждению, эти материалы доказывают, что «части марафона Лерчек» были созданы не только на территории России, но и за границей, что может влиять на квалификацию дела.

Ранее, 24 ноября, Гагаринский суд продлил на полгода домашний арест обоим фигурантам. Уголовное дело было возбуждено в октябре 2024 года по статье о незаконном выводе средств с использованием поддельных документов.

В мае Лерчек получила новый налоговый счет на сумму свыше 28 миллионов рублей, а следствие неоднократно продлевало сроки расследования из-за сложности дела.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как дети Лерчек отреагировали на беременность мамы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

