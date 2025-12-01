Бывший супруг блогера Лерчек признал вину в налоговом преступлении

Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, Артем Чекалин признал вину в совершении налогового преступления. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Гагаринского районного суда Москвы 1 декабря.

Выступая в суде, Чекалин заявил, что виновен в налоговом преступлении и раскаивается в содеянном, однако категорически не признал обвинения в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в Дубай.

Он также не согласился с формулировкой о совершении преступления организованной группой.

Адвокаты защиты ходатайствовали о возвращении в дело ряда документов, включая договор с индивидуальным предпринимателем. По их утверждению, эти материалы доказывают, что «части марафона Лерчек» были созданы не только на территории России, но и за границей, что может влиять на квалификацию дела.

Ранее, 24 ноября, Гагаринский суд продлил на полгода домашний арест обоим фигурантам. Уголовное дело было возбуждено в октябре 2024 года по статье о незаконном выводе средств с использованием поддельных документов.

В мае Лерчек получила новый налоговый счет на сумму свыше 28 миллионов рублей, а следствие неоднократно продлевало сроки расследования из-за сложности дела.

