Макрон опроверг наличие готового плана по урегулированию конфликта на Украине

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Он находится на предварительном этапе разработки.

Макрон опроверг наличие плана по урегулированию на Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Макрон: готового плана по урегулированию конфликта на Украине пока нет

Готового плана по урегулированию украинского кризиса в настоящее время не существует, поскольку его детали не были согласованы окончательно. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

«Строго говоря, никакого плана еще нет», — сказал президент Франции.

Макрон также добавил, что план по урегулированию конфликта на Украине находится на предварительном этапе.

Кроме того, Макрон поблагодарил США за их посредническую роль в вопросе украинского урегулирования. Однако он заявил, что «не будет говорить от лица американских представителей», которые в скором времени направятся в Москву, чтобы согласовать позиции с российским руководством.

Он также указал, что вопрос о территориях может быть решен только самим Зеленским, замороженные активы России и гарантии безопасности, по его мнению, необходимо обсуждать с европейскими государствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что позиция президента России Владимира Путина по Украине получает поддержку в США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
1 дек
МИД РФ: заявления НАТО об ударах по России — крайне безответственный шаг
28 нояб
«Глубочайший кризис»: Песков прокомментировал отставку Ермака
27 нояб
Европарламент принял резолюцию по украинскому урегулированию
27 нояб
Захарова: на Филиппинах вербуют добровольцев для ВСУ
27 нояб
«Росатом» начнет поднимать ЗАЭС после урегулирования конфликта на Украине
26 нояб
Еврокомиссия подготовила проект изъятия замороженных активов РФ
26 нояб
Захарова объяснила происхождение «информационного шума» вокруг мирного плана США
24 нояб
Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по урегулированию конфликта на Украине
23 нояб
США обсуждают передачу Tomahawk Украине после заключения мирной сделки
20 нояб
Российская армия освободила район Шахтерский в Красноармейске
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

21:45
Журналисты спасли шестилетнего мальчика, которому грозила казнь через съедение
21:37
МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации российских активов
21:30
Российский фридайвер Молчанов обновил мировой рекорд в раздельных ластах
21:25
Ученые сравнили влияние соцсетей на мозг с действием наркотиков
21:18
Борьба с гуано: в Петербурге чиновники объявили войну птицам
21:11
Семье Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
«Я боялся и скрывал»: Кирилл Туриченко о главной ошибке в своей жизни
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео