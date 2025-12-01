Макрон опроверг наличие готового плана по урегулированию конфликта на Украине
Он находится на предварительном этапе разработки.
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Макрон: готового плана по урегулированию конфликта на Украине пока нет
Готового плана по урегулированию украинского кризиса в настоящее время не существует, поскольку его детали не были согласованы окончательно. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.
«Строго говоря, никакого плана еще нет», — сказал президент Франции.
Макрон также добавил, что план по урегулированию конфликта на Украине находится на предварительном этапе.
Кроме того, Макрон поблагодарил США за их посредническую роль в вопросе украинского урегулирования. Однако он заявил, что «не будет говорить от лица американских представителей», которые в скором времени направятся в Москву, чтобы согласовать позиции с российским руководством.
Он также указал, что вопрос о территориях может быть решен только самим Зеленским, замороженные активы России и гарантии безопасности, по его мнению, необходимо обсуждать с европейскими государствами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что позиция президента России Владимира Путина по Украине получает поддержку в США.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 дек
- МИД РФ: заявления НАТО об ударах по России — крайне безответственный шаг
- 28 нояб
- «Глубочайший кризис»: Песков прокомментировал отставку Ермака
- 27 нояб
- Европарламент принял резолюцию по украинскому урегулированию
- 27 нояб
- Захарова: на Филиппинах вербуют добровольцев для ВСУ
- 27 нояб
- «Росатом» начнет поднимать ЗАЭС после урегулирования конфликта на Украине
- 26 нояб
- Еврокомиссия подготовила проект изъятия замороженных активов РФ
- 26 нояб
- Захарова объяснила происхождение «информационного шума» вокруг мирного плана США
- 24 нояб
- Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по урегулированию конфликта на Украине
- 23 нояб
- США обсуждают передачу Tomahawk Украине после заключения мирной сделки
- 20 нояб
- Российская армия освободила район Шахтерский в Красноармейске
Читайте также
93%
Нашли ошибку?