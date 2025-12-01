Макрон: готового плана по урегулированию конфликта на Украине пока нет

Готового плана по урегулированию украинского кризиса в настоящее время не существует, поскольку его детали не были согласованы окончательно. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

«Строго говоря, никакого плана еще нет», — сказал президент Франции.

Макрон также добавил, что план по урегулированию конфликта на Украине находится на предварительном этапе.

Кроме того, Макрон поблагодарил США за их посредническую роль в вопросе украинского урегулирования. Однако он заявил, что «не будет говорить от лица американских представителей», которые в скором времени направятся в Москву, чтобы согласовать позиции с российским руководством.

Он также указал, что вопрос о территориях может быть решен только самим Зеленским, замороженные активы России и гарантии безопасности, по его мнению, необходимо обсуждать с европейскими государствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что позиция президента России Владимира Путина по Украине получает поддержку в США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.