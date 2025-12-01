Макрон и Трамп обсудили условия мирного урегулирования украинского конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским провел дополнительное обсуждение условий мирного урегулирования конфликта на Украине с президентом США Дональдом Трампом. Об этом, ссылаясь на Елисейский дворец, сообщил телеканал BFMTV.

«В администрации президента Франции сообщили BFMTV, что Эммануэль Макрон сегодня обсудил ситуацию на Украине со своим американским коллегой Дональдом Трампом после встречи с (президентом Украины. — Прим. ред.) Владимиром Зеленским», — отмечается в публикации.

Уточняется, что французский лидер подчеркнул важность гарантий безопасности для Киева. К тому же президенты обсудили условия прочного и долгосрочного мира на Украине. Кроме того, Макрон и Трамп затронули американское посредничество в этом вопросе.

Ранее президент Франции заявил, что принимать решение по пункту плана США по урегулированию украинского конфликта, который касается обмена территориями, должен сам президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, по мнению Макрона, использование замороженных российских активов и гарантии безопасности следует обсуждать с лидерами европейских государств.

Владимир Зеленский прибыл в Париж 1 декабря, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном. Это уже десятый его визит во Францию с февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Макрон опроверг наличие готового плана по урегулированию конфликта на Украине.

