Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 29 0

Ранее США провели переговоры с представителями Украины.

Когда Уиткофф вылетел в Москву на встречу с Путиным

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Спецпосланник Трампа Уиткофф вылетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Сейчас, конечно, спецпосланник Уиткофф направляется в Россию», — отметила официальный представитель.

На встрече Уиткофф обсудит с Путиным урегулирование украинского конфликта.

Левитт 1 декабря сообщила, что американский план по урегулированию украинского конфликта был «существенно доработан». Кроме того, по ее словам, сейчас переговоры находятся в той точке, когда можно надеяться на скорое разрешение кризиса.

Ранее Стив Уиткофф вместе с госсекретарем Марко Рубио и зятем президента США Дональда Трампа провел во Флориде переговоры с украинской делегацией, которую возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров. Площадкой выступил гольф-клуб Shell Bay Club. При этом Рубио отметил, что переговоры прошли продуктивно. Госсекретарь уточнил, что делегации затронули не только вопрос урегулирования конфликта, но также обсудили и будущее Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
1 дек
Макрон и Трамп обсудили условия мирного урегулирования украинского конфликта
1 дек
Макрон опроверг наличие готового плана по урегулированию конфликта на Украине
1 дек
МИД РФ: заявления НАТО об ударах по России — крайне безответственный шаг
28 нояб
«Глубочайший кризис»: Песков прокомментировал отставку Ермака
27 нояб
Европарламент принял резолюцию по украинскому урегулированию
27 нояб
Захарова: на Филиппинах вербуют добровольцев для ВСУ
27 нояб
«Росатом» начнет поднимать ЗАЭС после урегулирования конфликта на Украине
26 нояб
Еврокомиссия подготовила проект изъятия замороженных активов РФ
26 нояб
Захарова объяснила происхождение «информационного шума» вокруг мирного плана США
24 нояб
Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по урегулированию конфликта на Украине
-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
На Украине заочно арестовали Миндича и запретили выезд из страны Ермаку
7:15
«Мама стала менее злой»: в семье Александра Реввы завершился 20-летний конфликт
7:00
Зара: россияне воспринимают «День Победы» только в исполнении Лещенко и Кобзона
6:51
Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным
6:34
Туристы вылетели из Красноярска во Вьетнам с задержкой больше суток
6:17
«Беспрецедентное место»: Судан предложил России разместить военно-морскую базу

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео