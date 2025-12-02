Хинштейн рассказал Путину о происхождении Колобка

Губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом России Владимиром Путиным напомнил о «корнях» Колобка. Он сообщил, что сказочный персонаж впервые появился на страницах книги писательницы Екатерины Авдеевой, которая родилась в Курске.

Хинштейн рассказал главе государства о реновации детского парка в центре города. По его словам, территории вернули историческое название «Парк пионеров», а одной из новых деталей стала скульптура Колобка.

Губернатор пояснил, что знакомство читающей России с этим и другими русскими сказками началось благодаря книге Авдеевой «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою», изданной в середине XIX века. Именно поэтому, отметил он, регион по праву считает Колобка своим литературным «земляком».

Хинштейн подчеркнул, что сохранение исторической памяти и развитие культурных проектов остаются важной частью восстановления Курской области, о котором он также докладывал президенту.

