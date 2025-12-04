На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Никиты

У мальчика ДЦП.

Какую из этих профессий выбрать пока не решил шестилетний Никита из Петрозаводска. Главное для него сейчас — уверенно встать на ноги. У мальчика детский церебральный паралич.

Чтобы избавить ребенка от спазмов, требуется сложная операция. И сегодня, в День добрых дел на Пятом канале, мы с ВАМИ можем помочь собрать необходимую сумму — 1 200 000 рублей. Для этого нужно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511.

Складывать пазлы, строить из кубиков и раскрашивать черно-белые картинки в яркие цвета шестилетний Никита может по несколько часов в день. Хотя очень хочется бегать, прыгать и играть в футбол с другими мальчишками. Но все активные игры ему недоступны. Малыш появился на свет раньше времени. Мама родила его на 27-й неделе беременности. Никита сразу попал в реанимацию, долго был на ИВЛ. Из-за нехватки кислорода у изначального здорового малыша развился детский церебральный паралич.

«Страх. Просто страх, как мы будем, как наш ребенок будет, как его примут в обществе. Поняли, что нам с этим жить. И нам нужно как-то изыскивать все возможности, чтобы ребенку помочь. Что мы будем бороться, что мы не смиримся с этим диагнозом и будем делать все, чтобы наш ребенок был нормальным», — рассказывает мама Никиты Елена Варфоломеева.

Физиопроцедуры, массаж, лечебная физкультура, механотерапия. Упорные занятия с врачами-реабилитологами и ежедневные тренировки дома принесли результат.

Сейчас Никита ходит в детский сад. Он почти ни в чем не отстает от сверстников. Единственное, что ему никак не дается — это ровная походка. Из-за ДЦП к ногам из головного мозга идут лишние импульсы. Это держит икроножные мышцы в постоянном напряжении.

«Детки все спрашивают, а что него с ножками. Она такой родился? Сначала нас это не трогало, но потом он сам стал стесняться. „Почему он так ходит, он такой родился?“ И он сразу поникает. Говорит: „Я скоро отремонтирую свои ножки, и все у меня будет хорошо“», — поделилась мама Никиты.

Никита очень старается ходить правильно, но все упражнения, направленные на то, чтобы расслабить мышцы, дают лишь временный эффект. А потом спастика возвращается.

Единственный шанс стать здоровым — это операция. Хирурги пересекут в спинном мозге чувствительные корешки, по которым идут чрезмерные электрические импульсы.

«Обычно мы, если спастика выражена во всех группах мышц, идем прямо под спинной мозг и задействуем все корешки, которые иннервируют мышцы ног. Так как у него, в основном, спастика в мышцах голени, то мы пойдем немножко ниже и будем работать только на корешках, которые иннервируют именно эти мышцы», — объясняет врач-нейрохирург Дмитрий Зиненко.

С каждым днем мышцы Никиты теряют эластичность, кости деформируются. Если не сделать операцию, мальчику грозит искривление позвоночника и тазовых костей. Поэтому счет идет уже на дни.

«Если не сделать операцию, то мы очень боимся, что будет искривление позвоночника, будет искривление тазовых костей», — призналась Елена Варфоломеева.

«Самое страшное для меня, что он может, если мы сейчас операцию не сделаем, может стать инвалидом», — поделился папа Никиты Алексей Варфоломеев.

Хирургическое вмешательство и лечение после него обойдутся 1 200 000 рублей. СемьеНикитыы, где папа — слесарь, а мама — бухгалтер, нужна помощь неравнодушных людей.

«Это очень больно, хочется прямо его поднять и понести на руках. Потому что было много моментов, когда мы играем на детских игровых площадках, и детки начинают его звать с собой, а он не успевает, он не может. Он не может по лесенкам забраться, бегать, играть. Тяжело смотреть», — призналась мама мальчика.

Мы с вами можем помочь Никите стать здоровым. Научиться ходить, как все дети, и прожить счастливую, активную жизнь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

