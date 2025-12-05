Ушаков назвал переговоры по Украине одной из главных тем разговора Путина и Моди

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Российская сторона поделилась с индийскими коллегами подробностями переговоров с США.

О чем говорили Путин и Моди

Фото: Reuters/Alexander Kazakov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Тема украинского урегулирования была одной из ключевых во время разговора тет-а-тет президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Когда руководители обсуждали международную ситуацию в ходе беседы тет-а-тет вчера, я думаю, что эта тема была одна из главных», — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Ушакова, Москва поделилась с коллегами деталями переговоров с Вашингтоном, и индийская сторона поддержала российские мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Помощник президента также добавил, что российская сторона ожидает анализа переговоров представителей США с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым. Ушаков также выразил надежду, что американская сторона поделится с Москвой информацией по этому вопросу.

Владимир Путин находится в Индии с двухдневным государственным визитом, куда его пригласил премьер-министр страны Нарендра Моди. Пребывание Путина в Индии завершается в этот же день, 5 декабря. Известно, что это десятый по счету визит президента РФ в Индию. Премьер-министр Индии лично встречал Путина у трапа самолета по его прилету.

Переговоры Путина и Моди продолжались свыше двух часов. Во время встречи был затронут обширный перечень тем международной политики, среди которых оказался и украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин начал встречу с президентом Индии Дроупади Мурму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
4 дек
Путин отметил желание Трампа завершить украинский конфликт
2 дек
Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным
1 дек
Макрон и Трамп обсудили условия мирного урегулирования украинского конфликта
1 дек
Макрон опроверг наличие готового плана по урегулированию конфликта на Украине
1 дек
МИД РФ: заявления НАТО об ударах по России — крайне безответственный шаг
28 нояб
«Глубочайший кризис»: Песков прокомментировал отставку Ермака
27 нояб
Европарламент принял резолюцию по украинскому урегулированию
27 нояб
Захарова: на Филиппинах вербуют добровольцев для ВСУ
27 нояб
«Росатом» начнет поднимать ЗАЭС после урегулирования конфликта на Украине
26 нояб
Еврокомиссия подготовила проект изъятия замороженных активов РФ
+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Кончаловский: Москва превращается в самый удобный и красивый мегаполис мира
19:45
В Подмосковье женщина заплатила любовнику за убийство мужа деньгами «Банка приколов»
19:40
Следствие попросило арестовать организатора «пыточного» рехаба в Видном Антонова
19:30
Свет Солнца, сила терпения и уверенный шаг: Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 декабря
19:25
Патрушев: четверть отходов должна возвращаться в повторный оборот к 2030 году
19:14
Россиянка с семилетней дочкой пропали на Пхукете после встречи с гидом

Сейчас читают

«С этим решением ему жить»: что стало с напарником Натальи Наговициной
«Присмотрим за ними»: Долина заявила о слежке за семьей и угрозах от мошенников
Живет с бабушкой и дедушкой: сын Децла признался, что не готов к браку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео