Ушаков назвал переговоры по Украине одной из главных тем разговора Путина и Моди

Российская сторона поделилась с индийскими коллегами подробностями переговоров с США.
Фото: Reuters/Alexander Kazakov
Тема украинского урегулирования была одной из ключевых во время разговора тет-а-тет президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Когда руководители обсуждали международную ситуацию в ходе беседы тет-а-тет вчера, я думаю, что эта тема была одна из главных», — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По словам Ушакова, Москва поделилась с коллегами деталями переговоров с Вашингтоном, и индийская сторона поддержала российские мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине.
Помощник президента также добавил, что российская сторона ожидает анализа переговоров представителей США с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым. Ушаков также выразил надежду, что американская сторона поделится с Москвой информацией по этому вопросу.
Владимир Путин находится в Индии с двухдневным государственным визитом, куда его пригласил премьер-министр страны Нарендра Моди. Пребывание Путина в Индии завершается в этот же день, 5 декабря. Известно, что это десятый по счету визит президента РФ в Индию. Премьер-министр Индии лично встречал Путина у трапа самолета по его прилету.
Переговоры Путина и Моди продолжались свыше двух часов. Во время встречи был затронут обширный перечень тем международной политики, среди которых оказался и украинский конфликт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин начал встречу с президентом Индии Дроупади Мурму.
