Новый циклон: синоптики назвали сроки возвращения снега в Москву

Мария Гоманюк
Температурный фон в столичном регионе удерживается на показателях ноября.

Когда снег пройдет и установится в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Погода

Метеоролог Позднякова: «настоящий» снег нескоро установится в Москве

Слабый снегопад возможен в Москве на предстоящей неделе, однако более заметные осадки в виде устойчивого снега могут вернуться только в конце второй или в начале третьей декады декабря. Об этом рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, температурный фон в столичном регионе в настоящее время по-прежнему удерживается выше средних климатических значений, и в ближайшие дни погода будет скорее напоминать ноябрь. Она отметила, что характер погоды нередко меняется в конце месяца, поэтому делать однозначные прогнозы о сохранении нулевой температуры до Нового года нельзя.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозировал для Москвы мокрый снег и дождь в течение дня 5 декабря.

При этом портал 360.ru сообщил, что Подмосковье станет первым регионом страны, где зимнюю уборку начнут проводить с использованием системы искусственного интеллекта «Яндекс Вектор» — алгоритмы будут составлять графики работ и оптимизировать маршруты коммунальных служб.

Ранее, писал 5-tv.ru, москвичам назвали время формирования снежного покрова.

