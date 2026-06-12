Борьба без кондиционера: врач рассказала о главных правилах защиты от жары

К высокой температуре нужно готовиться заранее, не ожидая момента, когда самочувствие ухудшится.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Терапевт Бурнацкая: окна с солнечной стороны надо закрывать на весь день в жару
Если рядом нет кондиционера, а жара настигла, необходимо знать основные правила, как с ней бороться. Подробнее о них в беседе с Lenta.ru рассказала терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая.
По словам врача, готовиться к высокой температуре нужно заранее, не ожидая момента, когда самочувствие заметно ухудшится. Так, основная ошибка заключается в том, чтобы бороться со зноем лишь в том случае, если силы на исходе.
Как пояснила специалист, в течение дня важно не допускать сильного нагрева квартиры или дома. Окна, которые выходят на солнечную сторону, лучше закрывать с позднего утра до вечера. Проветривать помещение врач посоветовала рано утром и поздно вечером, когда температура на улице становится ниже.
Особое внимание специалист порекомендовала уделять питьевому режиму. Известно, что организм активно теряет жидкость в жару через потоотделение, поэтому обезвоживание может развиваться незаметно.
При этом в наиболее жаркие часы лучше отказаться от физической активности. Тренировки, работу на даче и другие нагрузки лучше переносить на утро или вечер.
Для того, чтобы легче уснуть в жару, можно принять прохладный душ, выбрать легкое постельное белье из хлопка или льна и не использовать плотные одеяла.
Особенно осторожными в жаркую погоду должны оставаться пожилые люди и пациенты с гипертонией.
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