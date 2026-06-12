Борьба без кондиционера: врач рассказала о главных правилах защиты от жары

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 140 0

К высокой температуре нужно готовиться заранее, не ожидая момента, когда самочувствие ухудшится.

Как спасить от жары без кондиционера: советы врача

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Тема:
Погода

Терапевт Бурнацкая: окна с солнечной стороны надо закрывать на весь день в жару

Если рядом нет кондиционера, а жара настигла, необходимо знать основные правила, как с ней бороться. Подробнее о них в беседе с Lenta.ru рассказала терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая.

По словам врача, готовиться к высокой температуре нужно заранее, не ожидая момента, когда самочувствие заметно ухудшится. Так, основная ошибка заключается в том, чтобы бороться со зноем лишь в том случае, если силы на исходе.

Как пояснила специалист, в течение дня важно не допускать сильного нагрева квартиры или дома. Окна, которые выходят на солнечную сторону, лучше закрывать с позднего утра до вечера. Проветривать помещение врач посоветовала рано утром и поздно вечером, когда температура на улице становится ниже.

Особое внимание специалист порекомендовала уделять питьевому режиму. Известно, что организм активно теряет жидкость в жару через потоотделение, поэтому обезвоживание может развиваться незаметно.

При этом в наиболее жаркие часы лучше отказаться от физической активности. Тренировки, работу на даче и другие нагрузки лучше переносить на утро или вечер.

Для того, чтобы легче уснуть в жару, можно принять прохладный душ, выбрать легкое постельное белье из хлопка или льна и не использовать плотные одеяла.

Особенно осторожными в жаркую погоду должны оставаться пожилые люди и пациенты с гипертонией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему «штормит» при смене погоды и что с этим делать.

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