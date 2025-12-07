Снега не будет? Какая погода ожидает москвичей до конца следующей недели

Плотный белый покров образовался на всей азиатской части страны.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Метеоролог Вильфанд: морось и дождь могут пройти в Москве на днях
Снег не выпадет в Москве до конца следующей недели. Об этом в беседе с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, данный прогноз связан с южными теплыми воздушными массами, ожижающимися в российской столице.
«Ночные температуры будут колебаться от –3 градусов до –5 градусов, а дневные — около 0 градусов. Однако высокого давления облаков, из которого могут выпасть осадки, не будет», — пояснил специалист.
Синоптик отметил, что москвичам стоит ждать осадков в виде мороси или кратковременного дождя на предстоящей неделе. Однако снег, если и порадует жителей столицы, то быстро растает. Эксперт также добавил, что снежный покров уже образуется на всей азиатской части страны в отличие от центральной.
Он подчеркнул, что снег может появиться в Приволжском федеральном округе в течение следующей недели.
«С 9 декабря (вторник) начнется понижение температуры по всей территории округа — от Пермского края до Оренбургской области», — указал Вильфанд.
До этого Вильфанд сообщил, что площадь снежного покрова повысится до 92% на территории России к следующей неделе. Он передавал, что снег лежит плотным слоем на азиатской части государства, поэтому во время таяния покрова происходит уменьшение его высоты, а не площади.
