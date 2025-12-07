Снега не будет? Какая погода ожидает москвичей до конца следующей недели

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Плотный белый покров образовался на всей азиатской части страны.

Пройдет ли снег в Москве на следующей неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Погода

Метеоролог Вильфанд: морось и дождь могут пройти в Москве на днях

Снег не выпадет в Москве до конца следующей недели. Об этом в беседе с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, данный прогноз связан с южными теплыми воздушными массами, ожижающимися в российской столице.

«Ночные температуры будут колебаться от –3 градусов до –5 градусов, а дневные — около 0 градусов. Однако высокого давления облаков, из которого могут выпасть осадки, не будет», — пояснил специалист.

Синоптик отметил, что москвичам стоит ждать осадков в виде мороси или кратковременного дождя на предстоящей неделе. Однако снег, если и порадует жителей столицы, то быстро растает. Эксперт также добавил, что снежный покров уже образуется на всей азиатской части страны в отличие от центральной.

Он подчеркнул, что снег может появиться в Приволжском федеральном округе в течение следующей недели.

«С 9 декабря (вторник) начнется понижение температуры по всей территории округа — от Пермского края до Оренбургской области», — указал Вильфанд.

До этого Вильфанд сообщил, что площадь снежного покрова повысится до 92% на территории России к следующей неделе. Он передавал, что снег лежит плотным слоем на азиатской части государства, поэтому во время таяния покрова происходит уменьшение его высоты, а не площади.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какая погода ожидает москвичей на второй неделе декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
7 дек
Зима сделает паузу: какая погода ожидает москвичей на второй неделе декабря
7 дек
Без зонта и шарфа: синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 7 декабря
6 дек
Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ
6 дек
Москвичей и петербуржцев предупредили о похолодании в первые выходные декабря
5 дек
Новый циклон: синоптики назвали сроки возвращения снега в Москву
3 дек
В декабре в Подмосковье можно собирать грибы для новогоднего стола
3 дек
Московских водителей призвали сохранять внимательность из-за тумана
2 дек
В Москве снова ожидается туман с ограниченной видимостью
1 дек
В Москве введен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана
30 нояб
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
«Профессиональные Санта-Клаусы» рассказали о самых забавных случаях на работе
19:47
Снега не будет? Какая погода ожидает москвичей до конца следующей недели
19:32
Силы ПВО России сбили 11 беспилотников ВСУ за пять часов
19:14
Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в белгородской Борисовке
18:55
Ждет третьего ребенка? Поклонники заподозрили Нюшу в беременности
18:36
Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества

Сейчас читают

В ЮАР погибли 60 тысяч пингвинов: раскрыта причина массовой смерти
«Завтрак работает за вас весь день»: что такое эффект второго приема пищи
Хроническое воспаление: татуировки могут увеличивать риск рака почти на 30%
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео