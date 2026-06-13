До половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие дни

В Москве в ближайшие несколько дней прогнозируется выпадение от 27 до 32 миллиметров осадков, что составляет от трети до половины всей месячной нормы июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что в отдельных районах столичного региона, преимущественно на севере, дождей прольется еще больше — там показатели могут достигнуть 50–55 миллиметров.

По словам синоптика, 15 июня жителей и гостей столицы ждут кратковременные дожди и грозы, при этом температура воздуха пока останется близкой к климатической норме — около плюс 20-22 градусов. Однако со вторника ситуация начнет постепенно ухудшаться.

«Во вторник столица останется в тылу обширного циклона, расположившегося над Северо-Западом. Вновь пройдут дожди, и на градус-другой понизится температура — максимум ожидается около плюс 19 — 21 градуса», — написал Леус в личном блоге.

В среду этот же циклон продолжит закачивать в регион прохладные воздушные массы. Непрекращающиеся дожди удержат столбики термометров у отметки в плюс 20 градусов.

Постепенное улучшение погоды начнется только в четверг. Влияние циклона начнет ослабевать, а кратковременные осадки приобретут локальный характер.

«Дневная температура уже слегка превысит 20-градусную отметку», — подчеркнул синоптик.

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