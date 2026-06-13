Жара в Москве уходит: последние +30 и грозы перед резким похолоданием

Синоптик Леус рассказал о погоде в ближайшие дни в Москве

Аномально жаркая погода, установившаяся в столице, завершается. По данным синоптиков, 13 июня станет последним, в ближайшее время, днем, когда температура воздуха достигнет высоких значений, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В начале дня в Москве ожидается до +30 градусов, однако уже во второй половине дня погода начнет меняться. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны ливни с грозами. Эти осадки будут непродолжительными, но заметно повлияют на атмосферу перед надвигающимся холодным фронтом.

В воскресенье, 14 июня, москвичей ожидает резкое падение температуры. Днем столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов, что почти на десять единиц ниже.

Ночью станет еще прохладнее — воздух остынет до +14…+16 градусов.

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