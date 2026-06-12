Москву накроет гроза: жителей предупредили об опасной погоде

Непогода может создать проблемы как на дорогах, так и в городской инфраструктуре.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и ветре в ближайшие часы
Столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы об ухудшении погодных условий в ближайшие часы. По данным ведомства, до 21:00 12 июня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, а скорость ветра при прохождении грозового фронта может достигать 15 метров в секунду.
Спасатели отмечают, что неблагоприятная погода способна привести к ряду происшествий. В частности, существует риск повреждения объектов, не оснащенных молниезащитой, а также линий электропередачи. Кроме того, сильные порывы ветра могут стать причиной падения деревьев и повреждения рекламных конструкций.
В МЧС также не исключают осложнения дорожной обстановки, повреждение автомобилей и рост числа травм среди населения. Неблагоприятными погодные условия могут оказаться и для проведения отдельных видов работ, включая высотные строительно-монтажные операции.
В связи с прогнозом спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость, соблюдать увеличенную дистанцию и отказаться от резких маневров. Владельцам машин советуют не оставлять транспорт под деревьями.
Пешеходам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций, а также не искать укрытие под деревьями во время грозы. Отдельно в ведомстве призвали взрослых не оставлять детей без присмотра и соблюдать повышенную осторожность на улице.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на автодороге Ереван — Севан произошло обрушение моста после удара молнии. В результате обрушения никто не пострадал, однако повреждения получили три автомобиля.
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