Москву накроет гроза: жителей предупредили об опасной погоде

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Непогода может создать проблемы как на дорогах, так и в городской инфраструктуре.

Погода в Москве на 12 июня 2026 года

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и ветре в ближайшие часы

Столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы об ухудшении погодных условий в ближайшие часы. По данным ведомства, до 21:00 12 июня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, а скорость ветра при прохождении грозового фронта может достигать 15 метров в секунду.

Спасатели отмечают, что неблагоприятная погода способна привести к ряду происшествий. В частности, существует риск повреждения объектов, не оснащенных молниезащитой, а также линий электропередачи. Кроме того, сильные порывы ветра могут стать причиной падения деревьев и повреждения рекламных конструкций.

В МЧС также не исключают осложнения дорожной обстановки, повреждение автомобилей и рост числа травм среди населения. Неблагоприятными погодные условия могут оказаться и для проведения отдельных видов работ, включая высотные строительно-монтажные операции.

В связи с прогнозом спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость, соблюдать увеличенную дистанцию и отказаться от резких маневров. Владельцам машин советуют не оставлять транспорт под деревьями.

Пешеходам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций, а также не искать укрытие под деревьями во время грозы. Отдельно в ведомстве призвали взрослых не оставлять детей без присмотра и соблюдать повышенную осторожность на улице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на автодороге Ереван — Севан произошло обрушение моста после удара молнии. В результате обрушения никто не пострадал, однако повреждения получили три автомобиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
11 июн
Пекло или грозы? Какая погода ждет Москву на длинных выходных
11 июн
Головные муки: когда ударят новые магнитные бури в июне 2026
10 июн
Аномальное пекло: когда спадет жара в Москве и регионе
9 июн
Градус повышается: температура воздуха в Москве подскочит до плюс 33 градусов
9 июн
Ватные ноги и шум в ушах: врач раскрыл неочевидные признаки теплового удара
8 июн
Лучше теплый? Почему в аномальную жару не стоит принимать холодный душ
8 июн
Земля под ударом: 9 июня планету накроет мощная магнитная буря
7 июн
Впитываем лучи солнца: какая погода будет в Москве и Подмосковье 7 июня
6 июн
Лето набирает обороты: какая погода будет в Москве 6 июня
6 июн
Действительно лето? Стало известно, когда в Москве наступит 30-градусная жара
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
«Неоспоримый факт»: Волочкова в День России напомнила, что она великая балерина
15:15
Людмилу Чурсину похоронили под залпы артиллерийского салюта
15:14
Путин вручил Марине Нееловой золотую медаль «Герой Труда»
15:07
Людмилу Чурсину похоронили на Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга
15:05
Путин пожелал, чтобы у всех россиян была осуществимая мечта
15:00
Владимир Путин назвал главные ценности российского народа

Сейчас читают

«Кто сыграет так сегодня?» — Шелгунов вспомнил уникальность Чурсиной
Людмилу Чурсину проводили в последний путь под аплодисменты и крики «Браво!»
Медведев в День России отправил портреты западных политиков в шредер
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео