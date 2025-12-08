Турецкий курорт парализован: Аланья ушла под воду после мощных ливней

Эфирная новость 54 0

Движение на улицах практически остановлено, подземные переходы полностью заполнены водой.

Фото, видео: Reuters/ATHIT PERAWONGMETHA; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Турецкий курорт Аланья ушел под воду после мощных ливней

Один из самых популярных курортных городов Турции ушел под воду. В Аланье мощные ливни вызвали сильнейшие подтопления и практически парализовали движение на улицах. Подземные переходы и автотоннели заполнило водой. Некоторых застрявших в тонущих автомобилях пришлось экстренно спасать.

Сейчас спасатели продолжают оказывать помощь жителям и туристам. В регионе действует желтый уровень погодной опасности. Особое внимание — к восстановлению нормального движения.

Ранее, писал 5-tv.ru, ливень со снегом привели к потопу на Камчатке. На улицах было столько воды, что машины глохли прямо на ходу. Пострадали десятки автовладельцев, притом, что коммунальные службы просили водителей не рисковать, и даже не пытаться проехать по затопленным участкам. В одном из поселков даже рухнула опора ЛЭП. Жители остались без света и отопления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Погода
8 дек
Снежный шторм парализовал работу курорта Шерегеш
7 дек
Снега не будет? Какая погода ожидает москвичей до конца следующей недели
7 дек
Зима сделает паузу: какая погода ожидает москвичей на второй неделе декабря
7 дек
Без зонта и шарфа: синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 7 декабря
6 дек
Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ
6 дек
Москвичей и петербуржцев предупредили о похолодании в первые выходные декабря
5 дек
Новый циклон: синоптики назвали сроки возвращения снега в Москву
3 дек
В декабре в Подмосковье можно собирать грибы для новогоднего стола
3 дек
Московских водителей призвали сохранять внимательность из-за тумана
2 дек
В Москве снова ожидается туман с ограниченной видимостью
Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Фридрих Мерц подал почти пять тысяч жалоб из-за оскорблений в интернете
9:52
Ипполит всегда с нами: в семье Яковлевых Новый год встречают с «Иронией судьбы»
9:44
Военные Камбоджи открыли огонь на границе с Таиландом
9:37
Спасатель назвал две наиболее вероятные причины исчезновения семьи Усольцевых
9:30
Силы ПВО России за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников
9:22
«Страшная цепочка событий»: в ДТП погибла стюардесса «Аэрофлота» Наталья Шатилова

Сейчас читают

«Оливье» признан самым дорогим новогодним салатом в России
Трамп выразил уверенность в поддержке Россией и украинским народом плана США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео