Турецкий курорт парализован: Аланья ушла под воду после мощных ливней
Движение на улицах практически остановлено, подземные переходы полностью заполнены водой.
Фото, видео: Reuters/ATHIT PERAWONGMETHA; 5-tv.ru
Турецкий курорт Аланья ушел под воду после мощных ливней
Один из самых популярных курортных городов Турции ушел под воду. В Аланье мощные ливни вызвали сильнейшие подтопления и практически парализовали движение на улицах. Подземные переходы и автотоннели заполнило водой. Некоторых застрявших в тонущих автомобилях пришлось экстренно спасать.
Сейчас спасатели продолжают оказывать помощь жителям и туристам. В регионе действует желтый уровень погодной опасности. Особое внимание — к восстановлению нормального движения.
Ранее, писал 5-tv.ru, ливень со снегом привели к потопу на Камчатке. На улицах было столько воды, что машины глохли прямо на ходу. Пострадали десятки автовладельцев, притом, что коммунальные службы просили водителей не рисковать, и даже не пытаться проехать по затопленным участкам. В одном из поселков даже рухнула опора ЛЭП. Жители остались без света и отопления.
