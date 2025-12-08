Турецкий курорт парализован: Аланья ушла под воду после мощных ливней

Турецкий курорт Аланья ушел под воду после мощных ливней

Один из самых популярных курортных городов Турции ушел под воду. В Аланье мощные ливни вызвали сильнейшие подтопления и практически парализовали движение на улицах. Подземные переходы и автотоннели заполнило водой. Некоторых застрявших в тонущих автомобилях пришлось экстренно спасать.

Сейчас спасатели продолжают оказывать помощь жителям и туристам. В регионе действует желтый уровень погодной опасности. Особое внимание — к восстановлению нормального движения.

Ранее, писал 5-tv.ru, ливень со снегом привели к потопу на Камчатке. На улицах было столько воды, что машины глохли прямо на ходу. Пострадали десятки автовладельцев, притом, что коммунальные службы просили водителей не рисковать, и даже не пытаться проехать по затопленным участкам. В одном из поселков даже рухнула опора ЛЭП. Жители остались без света и отопления.

